В Самаре на Галактионовской полиция пресекла деятельность наркопритона

В Самаре сотрудники подразделения полиции по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность наркопритона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию Самары поступило сообщение о том, что в здании на улице Галактионовской в Самарском районе, в котором располагается одна из организаций, действует наркопритон. Прибывшие по указанному адресу для проверки полученных сведений участковый уполномоченный полиции и сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в помещении ранее не судимого 32-летнего жителя Самары — работника коммерческой фирмы. В ходе осмотра помещения, проведенного в присутствии понятых, были найдены и изъяты стеклянные пузырьки и шприцы. Проведенная экспертиза показала, что внутри емкостей имеются следы героина.

Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина организовал в помещении притон для употребления запрещенных веществ. Он задержан. По статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.