Пожар уничтожил автомобили и боксы на СТО в Алматы

СТО, расположенная на улице Муратбаева близ пересечения с улицей Шевченко, загорелась в одиннадцатом часу утра.

АСТАНА, 29 дек — Sputnik. Два автомобиля сгорели, несколько пострадали от огня на станции техобслуживания в Алматы.

По сообщению пресс-службы ДЧС, звонок в дежурную часть поступил в 10:55, через семь минут первые расчеты уже были на месте, пожар был ликвидирован к 11:36. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Жертв и пострадавших, по имеющимся данным, нет.

Материальный ущерб устанавливается, известно, что, помимо двух автомобилей, дотла сгорели два бокса, кроме того, от жара пострадали восемь автомобилей.

Удалось избежать более серьезных последствий — пожарные эвакуировали с опасной территории 25-литровый газовый баллон.