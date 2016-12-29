Пожар уничтожил автомобили и боксы на СТО в Алматы
Площадь пожара составила 200 квадратных метров, причины устанавливаются.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров, причины устанавливаются.
АСТАНА, 29 дек — Sputnik. Два автомобиля сгорели, несколько пострадали от огня на станции техобслуживания в Алматы.
СТО, расположенная на улице Муратбаева близ пересечения с улицей Шевченко, загорелась в одиннадцатом часу утра.
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Жертв и пострадавших, по имеющимся данным, нет.
Материальный ущерб устанавливается, известно, что, помимо двух автомобилей, дотла сгорели два бокса, кроме того, от жара пострадали восемь автомобилей.
Удалось избежать более серьезных последствий — пожарные эвакуировали с опасной территории 25-литровый газовый баллон.