Глава ВТБ готов внести залог за арестованного барда Александра Новикова

Так, в судебном заседании было озвучено, что за Новикова решили вступиться Вилли Токарев и Владислав Медяник, а председатель правления ВТБ Андрей Костин готов обеспечить барду залог в размере 3 млн руб.: гарантийное письмо российский банкир уже подписал. Поручиться за певца, который сейчас под домашним арестом, также решили Владимир Пресняков-старший и Никита Высоцкий, пишет Life.ru.

Добавим, к Свердловскому областному суду с плакатами поддержки пришли поклонники барда.

Напомним, 23 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Новикова под домашний арест на два месяца — до 22 февраля 2017 года. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Речь идет о средствах пайщиков скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Позднее Новиков обжаловал решение суда.