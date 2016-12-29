В Нижегородской области главу администрации судят за взятку в 1 миллион рублей

Весной 2015 года бизнесмен попросил администрацию поселения выделить ему земельный участок под гараж. В ходе переговоров глава администрации потребовал от него взятку в сумме 1 100 000 рублей за аренду на 11 месяцев земли площадью 625 квадратных метра. Чтобы скрыть передачу территории, чиновник планировал не проводить торги.

После получения взятки мужчина был задержан.

Также главу поселения обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений и сбыте древесины. Ущерб от этих действий оценен в сумму более 13 миллионов рублей.

Кроме того, он незаконно хранил по адресу своего места жительства военные и охотничьи патроны. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что 6 декабря в Сосновском районе руководитель лесничества оштрафован на 10 миллионов рублей за взятку.

Алена Глазкова.