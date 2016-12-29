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11:11 (мск), источник: Nur.kz

В Усть-Каменогорске исчез 13-летний мальчик

Николай Тарасов ушел из дома 27 декабря и не вернулся.

Источник: Nur.kz

В Усть-Каменогорске пропал 13-летний мальчик. Николай Тарасов ушел из дома 27 декабря и не вернулся, сообщает YK-news.kz.

В полиции подтвердили, что Николая сейчас действительно разыскивают родственники.

«Родители Николая Тарасова обратились в полицию с заявлением о его пропаже. По их информации, мальчик 2003 года рождения ушел из дома ночью 27 декабря. У нас есть предположение, что он может находиться за пределами города. В ближайшее время полицейские найдут подростка», — разъяснил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев.

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