В Усть-Каменогорске исчез 13-летний мальчик
Николай Тарасов ушел из дома 27 декабря и не вернулся.
Николай Тарасов ушел из дома 27 декабря и не вернулся.
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В полиции подтвердили, что Николая сейчас действительно разыскивают родственники.
«Родители Николая Тарасова обратились в полицию с заявлением о его пропаже. По их информации, мальчик 2003 года рождения ушел из дома ночью 27 декабря. У нас есть предположение, что он может находиться за пределами города. В ближайшее время полицейские найдут подростка», — разъяснил руководитель