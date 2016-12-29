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14:00 (мск), источник: Publika.md

Румыния содрогнулась от нового землетрясения

Этим утром около пяти часов в Румынии произошло землетрясение в районе уезда Бузэу.

Источник: Publika.md

Сила толчка достигла магнитуды 3,4.

Как сообщают представители Национального научно-исследовательского института физики Земли, землетрясения произошло на глубине 114,2 км.

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