Водолазы МЧС прекратили поисковые работы на месте крушения Ту-154

В Сочи пятый день идет поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи. Только за прошедшие сутки водолазы МЧС России в районе крушения самолета совершили более 30 спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа. Однако в четверг утром водолазы МЧС России приостановили работы.

«Активная фаза поисков прекращена. Наши водолазы пока прекращают работу до получения новых распоряжений», — сообщил представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, за все дни поисковых работ водолазы МЧС России совершили более 140 погружений, обнаружили и подняли тысячи фрагментов самолета. Кроме того спасатели поднимают на поверхность найденные документы и личные вещи трагически погибших пассажиров самолета Ту-154.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.