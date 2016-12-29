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11:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Партию непищевого спирта изъяли в торговом павильоне по ул. Юности Хабаровске

Продавался он под видом косметического лосьона.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.

Сотрудники УМВД России по г. Хабаровску изъяли в продуктовом киоске около двадцати литров спиртосодержащей жидкости, которая продавалась под видом косметического лосьона. Поводом для визита в небольшой торговый павильон на улице Юности, послужило обращение жильца одного из окрестных домов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Заявитель неоднократно становился свидетелем того, как в киоске ведется реализация спиртного. Точка не является стационарным объектом торговли, что автоматически накладывает запрет на продажу здесь любого алкоголя. Кроме того, горожанин обращал внимание на то, что желающие могут приобрести в павильоне и непищевую спиртосодержащую продукцию.

Проведенный рейд подтвердил изложенную в заявлении и информацию. Стражи правопорядка задокументировали факт реализации в киоске алкогольной продукции.

При осмотре помещения сотрудники полиции обнаружили порядка 130 литров различного спиртного на сумму около 30 тысяч рублей. Возле кассового аппарата лежал прейскурант с ценами на алкоголь. Помимо пива водки, вина и шампанского стражи правопорядка изъяли партию спиртосодержащей продукции непищевого назначения. На этикетках жидкость обозначалась как косметический лосьон для кожи. Общий объем партии составил порядка двадцати литров.

Образцы сотрудники полиции направили на экспертизу, которая должна дать ответ, представляет ли продукт опасность для здоровья человека и соответствует ли требованиям, которые предъявляются к косметической продукции.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по частям 2,3 статьи 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и статьи 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Административный материал будет направлен в суд для принятия решения.

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