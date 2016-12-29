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10:59 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области два парня украли женскую сумочку и угнали иномарку

Происшествие произошло в поселке Ордынское и в Новосибирске.

Вчера, 28 декабря, около 8 часов утра в полицию обратилась жительница поселка Ордынское. Она сказала, что ее ограбили. Об этом сообщили на сайте МВД по Новосибирской области.

На проспекте Революции неизвестный юноша выхватил из рук потерпевшей сумочку, в которой находились деньги, мобильный телефон и банковские карты, а затем убежал. Ущерб был больше пятнадцати тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 16-ний местный житель. Молодого человека и раньше судили за кражу. Уже во второй половине дня его задержали и забрали часть похищенного.

Вскоре выяснилось, что это не единственное преступление, которое совершил задержанный. В ночь на среду на улице Тульской в Новосибирске вместе с 19-летним товарищем, также ранее уже судимым за кражу, он угнал «Тойоту». В районе поселка Крупской иномарка сломалась, и злоумышленники бросили технику. Молодые люди поймали попутную машину и таким способом добрались до Ордынского к утру.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Угон». Сейчас полицейские проверяют причастность подозреваемых к другим преступлениям.

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