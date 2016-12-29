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11:01 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале главу села подозревают в получении взятки и хищении муниципального имущества

В Челябинской области главу Буринского сельского поселения подозревают в получении взятки и хищении муниципального имущества.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2015 году с разрешения главы с территории бывшего муниципального сельскохозяйственного предприятия агрофирма «Бурино» вывезены 44 дорожные железобетонные плиты, которые в последующем были переданы для продажи жителю Свердловской области. В сентябре этого же года подозреваемый за взятку в 25 тыс. рублей разрешила указанному гражданину демонтировать железобетонные плиты с полотна дороги. Было вывезено 8 плит из 40 предполагавшихся.

В результате были похищены 52 плиты, а также разрушено полотно дороги, причиненный ущерб составил 160 тыс. рублей.

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