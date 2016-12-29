В Башкирии девушки-подростки похитили одежду из магазина на 3 тысячи рублей

Как сообщает источник, две девушки 14 и 16 лет пришли в местный магазин одежды перед его закрытием. Подруги примерили джинсы, юбку, платье и джемпер. Вещи им подошли и они решили их украсть. Белоречанки срезали с вещей антикражные магниты и спрятали вещи в рюкзак.

Однако девушек остановила продавец магазина, которая заподозрила девушек в мошенничестве. В попытке избавиться от «компромата» владелица рюкзака бросилась обратно в примерочную, на ходу вытаскивая украденное.

Администратор магазина вызвала полицию. Злоумышленниц доставили в отдел полиции, где они и признали свою вину.

Как позже признались подростки, на кражу они решились ради развлечения.

Сейчас подруги стали фигурантками уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ «Покушение на кражу». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.