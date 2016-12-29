Воронежец порезал крыло Toyota за неправильную парковку
Хозяин припарковал иномарку на улице Плехановская.
Хозяин припарковал иномарку на улице Плехановская.
В Воронеже 23-летний парень повредил ножом заднее левое крыло чужого автомобиля Toyota Corolla за неправильную парковку, сообщила
Полиция провела поквартирный обход жильцов, который помог установить личность злоумышленника. Парня поймали в собственной квартире на улице Ленинградская. В отделе полиции он признал вину и рассказал, зачем повредил автомобиль. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до двух лет лишения свободы.