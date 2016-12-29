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11:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец порезал крыло Toyota за неправильную парковку

Хозяин припарковал иномарку на улице Плехановская.

В Воронеже 23-летний парень повредил ножом заднее левое крыло чужого автомобиля Toyota Corolla за неправильную парковку, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в четверг, 29 декабря. Автовладелец, 37-летний горожанин, припарковал иномарку на улице Плехановская.

Полиция провела поквартирный обход жильцов, который помог установить личность злоумышленника. Парня поймали в собственной квартире на улице Ленинградская. В отделе полиции он признал вину и рассказал, зачем повредил автомобиль. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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