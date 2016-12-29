Новикова отпустили из-под домашнего ареста
Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест барда Александра Новикова по делу «Бухты Квинс».
Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест барда Александра Новикова по делу «Бухты Квинс».
Как сообщили Накануне.RU в облсуде, было принято решение отменить шансонье меру пресечения в виде домашнего ареста. Любопытно, что вопрос о залоге, который, в частности, предлагал внести за Новикова глава ВТБ Андрей Костин, даже не рассматривался. Таким образом, все ограничения в свободе с барда полностью сняты.
Напомним, 23 декабря
Позднее Новиков обжаловал решение суда.