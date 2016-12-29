Новикова отпустили из-под домашнего ареста

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, было принято решение отменить шансонье меру пресечения в виде домашнего ареста. Любопытно, что вопрос о залоге, который, в частности, предлагал внести за Новикова глава ВТБ Андрей Костин, даже не рассматривался. Таким образом, все ограничения в свободе с барда полностью сняты.

Напомним, 23 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Новикова под домашний арест на два месяца — до 22 февраля 2017 года. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Речь идет о средствах пайщиков скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Позднее Новиков обжаловал решение суда.