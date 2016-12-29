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11:22 (мск), источник: dostup1.ru

Гость в черной маске пытался попасть в администрацию Сатки ночью

Подозрительного парня задержали сотрудники Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего парня, пытавшегося в черной маске с прорезями для глаз проникнуть в администрацию Сатки (Челябинская область), — теперь молодым человеком занимаются полицейские, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Со странным гостем столкнулся охранник мэрии. Сначала он по камерам наблюдения увидел неизвестного в черной маске и мотком скотча во дворе. Затем незнакомец позвонил в двери администрации. Охранник не стал ему открывать, а сразу нажал тревожную кнопку. Некоторое время неизвестный еще был на улице, затем удалился.

«На место незамедлительно прибыли бойцы Росгвардии, которые задержали мужчину по приметам. Охранник его опознал. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе досмотра у задержанного были обнаружены черная шапка с прорезями для глаз, перчатки и канцелярский скотч», — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

В настоящее время парень передан сотрудникам полиции. Зачем он пришел в столь необычной экипировке в администрацию, молодой человек не поясняет. По факту произошедшего ОМВД по Саткинскому району проводит проверку.

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