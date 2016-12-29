Суд отпустил из-под домашнего ареста барда Новикова, обвиняемого в мошенничестве

«Суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него действует обязательство о явке», — сообщила пресс-служба свердловского облсуда.

Также в четверг суд рассматривает жалобу на арест бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова, который проходит по этому же делу.

Как сообщалось, А. Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана пайщиков жилищного комплекса «Бухта-Квинс». Следствие полагает, что ущерб от его действий составил 36 млн рублей. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля 2017 года.

М. Шилиманов, обвиняемый по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), арестован до 18 февраля 2017 года.