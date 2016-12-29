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11:28 (мск), источник: Новости Перми

В Перми вынесен приговор банде, убившей человека ради 28 млн рублей

Летом 2015 года на Екатерининской преступники напали на двух мужчин, перевозивших крупную сумму денег. Один из пострадавших был застрелен, второй был госпитализирован.

В Перми был вынесен приговор четырем участкам преступной группировки, которые летом 2015 года в Ленинском районе совершили разбойное нападение на двух мужчин и похитили 28 млн рублей.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, нападение было совершено 22 июля 2015 года на улице Екатерининская, когда двое мужчин перевозили крупную сумму денег из офиса коммерческой организации. Один из преступников застрелил потерпевшего. Другие выстрелили из травматических пистолетов во второго мужчину. После этого, они украли 28 млн рублей и скрылись.

По «горячим следам» сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю установили, что к преступлению могут быть причастны пять местных жителей. Сначала были задержаны трое из них.

Осенью 2015 года оперативники получили информацию, что четвертый соучастник находится в съемной квартире в Кизеле. Там его задержали при поддержке бойцов спецназа. Последний из злоумышленников сдался сам.

Четверо участников преступной группы были признаны виновными в незаконном хранении оружия и разбойном нападении. Им назначено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, всем со штрафами от 100 до 700 тысяч рублей и годом ограничения свободы.

В октябре 2016 года пятый участник группировки, который застрелил мужчину, был приговорен к 15-ти годам колонии.

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