В одной из квартир Омска обнаружили трупы матери и сына, которые пролежали больше трех месяцев

Страшная находка в Советском округе города. Вчера, 28 декабря 2016 года, в одной из квартир 5-этажного дома на проспекте Мира были обнаружены трупы 76-летней женщины и её 46-летнего сына.

По предварительным данным, они пролежали мертвыми больше трех месяцев, при этом никто из соседей так и не почувствовал в подъезде трупного запаха. На страшную находку наткнулись только тогда, когда участковый начал совершать поквартирный обход, выясняя обстоятельства хищения велосипеда. В этот момент одна из жительниц дома сообщила, что давно не видит одну из своих соседок и обеспокоена ее исчезновением.

Вскрыв квартиру, силовики увидели два мумифицированных тела, которые практически полностью разложились. Прибывшие на место ЧП представители Следственного комитета констатировали, что следов насильственной смерти на телах нет. При этом они пролежали не менее трех месяцев.

По словам источников, близких к полиции, трупный запах в квартире не ощущался. Не исключено, что мать и сын могли отравиться, однако следов алкоголя в квартире не обнаружено. Квартира также не похожа на притон — обстановка бедная, но в помещении достаточно чисто. По одной из версий, трагедию могло вызвать пищевое отравление.

Почему соседи за столь долгое время не почувствовали едкого запаха разлагающихся тел — не известно, хотя обычно он проникает через систему вентиляции в другие помещения.

По факту загадочной гибели двух омичей проводится проверка.