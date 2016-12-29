В Башкирии налетчики украли из ритуального магазина три костюма для усопших
В Ишимбайском районе Башкирии двое мужчин украли из ритуального магазина три костюма для усопших, сообщает
В Ишимбайском районе Башкирии двое мужчин украли из ритуального магазина три костюма для усопших, сообщает
При этом злоумышленники также ограбили соседнюю парикмахерскую и изъяли оттуда ноутбук, мобильный телефон и видеорегистратор.
Как выяснилось позже, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали по горячим следам сотрудники
В настоящее время в отношении преступников возбуждено уголовное дело.