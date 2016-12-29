В Башкирии налетчики украли из ритуального магазина три костюма для усопших

При этом злоумышленники также ограбили соседнюю парикмахерскую и изъяли оттуда ноутбук, мобильный телефон и видеорегистратор.

Как выяснилось позже, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы. Они установили личности обоих граждан и немедленно выдвинулись по местам их проживания. Мужчин задержали и они признались в содеянном. Но им так и не удалось рассказать полицейским, зачем им понадобились три погребальных костюма.

В настоящее время в отношении преступников возбуждено уголовное дело.