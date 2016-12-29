В Татарии в ДТП погиб уроженец Башкирии, еще трое ранены
В серьезном ДТП в Татарстане погиб уроженец Башкирии. Об этом пишет портал prokazan.ru.
В серьезном ДТП в Татарстане погиб уроженец Башкирии. Об этом пишет портал prokazan.ru.
По предварительным данным, авария произошла накануне утром в Чистопольском районе республики. 44-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter из Башкирии выехал на «встречку», где врезался в Ford Mondeo, за рулем которого был 53-летний водитель исполкома Черемшанского района. На месте ДТП скончался 55-летний пассажир Volkswagen Transporter, также пострадали водитель и два других пассажира микроавтобуса. В «легковушке» пострадали водитель, 56-летний глава исполкома Черемшанского района Фаяс Мингазов и 43-летняя глава одного из отделов исполкома.
Подробности уточняются, ProUfu.ru следит за развитием ситуации.