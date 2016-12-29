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11:14 (мск), источник: PROUFU.ru

В Татарии в ДТП погиб уроженец Башкирии, еще трое ранены

В серьезном ДТП в Татарстане погиб уроженец Башкирии. Об этом пишет портал prokazan.ru.

По предварительным данным, авария произошла накануне утром в Чистопольском районе республики. 44-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter из Башкирии выехал на «встречку», где врезался в Ford Mondeo, за рулем которого был 53-летний водитель исполкома Черемшанского района. На месте ДТП скончался 55-летний пассажир Volkswagen Transporter, также пострадали водитель и два других пассажира микроавтобуса. В «легковушке» пострадали водитель, 56-летний глава исполкома Черемшанского района Фаяс Мингазов и 43-летняя глава одного из отделов исполкома.

Подробности уточняются, ProUfu.ru следит за развитием ситуации.

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