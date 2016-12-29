В Калининграде девушка самостоятельно потушила загоревшийся автомобиль

Инцидент с возгоранием машины произошел, утром в среду на улице Чекистов, сообщили «Новому Калининграду.Ru» в пресс-службе регионального УМВД.

«Ауди 100» загорелась при попытке запуска двигателя. Полицейские выяснили, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке аккумулятора. В результате этого оплавились удерживающие его пластиковые детали.

Для предотвращения подобных случаев УМВД рекомендует автовладельцам своевременно проводить техосмотр транспортного машины, не ездить на автомобиле, если имеются серьезные неисправности, а также проверить исправность огнетушителя.