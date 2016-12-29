Полиция возбудила уголовные дела в отношении менеджеров УК за долги перед «Екатеринбурггазом»

Просроченная задолженность УК «РЭМП УЖСК» составила 8,1 млн рублей, УК «Чкаловская» — 12,4 млн рублей.

«Управляющие компании “РЭМП УЖСК”, “Чкаловская” и “Нижнеисетская” на протяжении нескольких лет не перечисляли в адрес “Екатеринбурггаза” денежные средства в полном объеме за поставку газа и техобслуживание газового оборудования. Есть основания полагать, что данные УК сознательно уклоняются от расчетов по договорам перед “Екатеринбурггазом” и другими ресурсоснабжающими компаниями за прошлые периоды, тогда как средства от населения исправно собирались», — отмечается в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере).

В отношении еще одной организации — ООО «Управляющая компания Нижнеисетская», задолженность которой перед поставщиком газа составила 13 млн рублей, ведется доследственная проверка.

В настоящее время общая просроченная задолженность управляющих компаний Екатеринбурга за поставку газа превышает 100 млн рублей, за техническое обслуживание газового оборудования — 11,3 млн рублей.