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11:31 (мск), источник: Интерфакс

Полиция возбудила уголовные дела в отношении менеджеров УК за долги перед «Екатеринбурггазом»

Екатеринбург. 29 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Управление МВД России по Екатеринбургу возбудило уголовные дела в отношении руководства двух управляющих компаний города по фактам причинения материального ущерба АО «Екатеринбурггаз» в размере 20,5 млн рублей, сообщает пресс-служба АО.

Просроченная задолженность УК «РЭМП УЖСК» составила 8,1 млн рублей, УК «Чкаловская» — 12,4 млн рублей.

«Управляющие компании “РЭМП УЖСК”, “Чкаловская” и “Нижнеисетская” на протяжении нескольких лет не перечисляли в адрес “Екатеринбурггаза” денежные средства в полном объеме за поставку газа и техобслуживание газового оборудования. Есть основания полагать, что данные УК сознательно уклоняются от расчетов по договорам перед “Екатеринбурггазом” и другими ресурсоснабжающими компаниями за прошлые периоды, тогда как средства от населения исправно собирались», — отмечается в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере).

В отношении еще одной организации — ООО «Управляющая компания Нижнеисетская», задолженность которой перед поставщиком газа составила 13 млн рублей, ведется доследственная проверка.

В настоящее время общая просроченная задолженность управляющих компаний Екатеринбурга за поставку газа превышает 100 млн рублей, за техническое обслуживание газового оборудования — 11,3 млн рублей.

АО «Екатеринбурггаз» осуществляет газоснабжение 372 тыс. квартир, 17 тыс. индивидуальных домов, 164 промышленных и 562 коммунально-бытовых объектов, а также 543 котельных Екатеринбурга. Компания обслуживает порядка 2 тыс. км наружных газопроводов и более 100 газорегуляторных пунктов. Уровень газификации города природным газом на 1 января 2016 года составил 62,5%. Объем потребления газа в Екатеринбурге достигает 3 млрд кубометров в год.

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