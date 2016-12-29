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11:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нурлатском районе на пожаре погибли две женщины

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Нурлатском районе в результате пожара погибли две пожилые женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось накануне в 11 часов дня в деревне Новая Амзя. Огонь вспыхнул в частном доме на улице Ленина. Встретившие пожарных ДПО «Амзя» соседи заявили, что в доме были обнаружены тела двух женщин 89 и 86 лет.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Огонь был потушен местными жителями до приезда пожарных. По предварительной версии, огонь вспыхнул в результате нарушения правил монтажа электрооборудования.

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