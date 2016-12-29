В Нурлатском районе на пожаре погибли две женщины

Происшествие случилось накануне в 11 часов дня в деревне Новая Амзя. Огонь вспыхнул в частном доме на улице Ленина. Встретившие пожарных ДПО «Амзя» соседи заявили, что в доме были обнаружены тела двух женщин 89 и 86 лет.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Огонь был потушен местными жителями до приезда пожарных. По предварительной версии, огонь вспыхнул в результате нарушения правил монтажа электрооборудования.