Жительницы Кропоткина обманули людей на пять миллионов рублей

Женщины обманным путем похитили более пяти миллионов рублей у четырнадцати граждан.

Мошенницы сообщали местным жителям ложную информацию о якобы проводимых местной администрацией дополнительных социальных программах. При этом они предлагали людям за денежное вознаграждение участие в получении социальных выплат. Им удалось похитить денежные средства на общую сумму 5 128 000 рублей.