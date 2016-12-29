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13:14 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Жительницы Кропоткина обманули людей на пять миллионов рублей

На Кубани завершено уголовное дело в отношении двух жительниц Кропоткина.

Источник: ГТРК «Кубань»

Женщины обманным путем похитили более пяти миллионов рублей у четырнадцати граждан.

Мошенницы сообщали местным жителям ложную информацию о якобы проводимых местной администрацией дополнительных социальных программах. При этом они предлагали людям за денежное вознаграждение участие в получении социальных выплат. Им удалось похитить денежные средства на общую сумму 5 128 000 рублей.

В отношении женщин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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