Жительницы Кропоткина обманули людей на пять миллионов рублей
На Кубани завершено уголовное дело в отношении двух жительниц Кропоткина.
На Кубани завершено уголовное дело в отношении двух жительниц Кропоткина.
Женщины обманным путем похитили более пяти миллионов рублей у четырнадцати граждан.
Мошенницы сообщали местным жителям ложную информацию о якобы проводимых местной администрацией дополнительных социальных программах. При этом они предлагали людям за денежное вознаграждение участие в получении социальных выплат. Им удалось похитить денежные средства на общую сумму 5 128 000 рублей.
В отношении женщин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ГТРК «Кубань» в