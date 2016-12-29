В МЧС не подтверждают причину самоубийства челябинского коллеги
По информации некоторых СМИ мужчина наложил на себя руки
По информации некоторых СМИ мужчина наложил на себя руки
Коллеги не подтверждают причину самоубийства сотрудника МЧС, сообщают в
В Челябинске 32-летний спасатель МЧС покончил с собой. Происшествие случилось в квартире в Курчатовском районе.
Погибший работал командиром отделения 7 ПСЧ 3 ОФПС. Коллеги характеризуют его ответственным, доброжелательным, спокойным и выдержанным человеком.
По версии некоторых СМИ, мужчина наложил на себя руки
«Жена, ссора и корпоратив — это всё домыслы средств массовой информации», — говорят в
В СУ СКР по Челябиснкой области пока не дают никаких комментариев.