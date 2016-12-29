В МЧС не подтверждают причину самоубийства челябинского коллеги

Коллеги не подтверждают причину самоубийства сотрудника МЧС, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Челябинске 32-летний спасатель МЧС покончил с собой. Происшествие случилось в квартире в Курчатовском районе.

Погибший работал командиром отделения 7 ПСЧ 3 ОФПС. Коллеги характеризуют его ответственным, доброжелательным, спокойным и выдержанным человеком.

По версии некоторых СМИ, мужчина наложил на себя руки из-за ссоры с женой — якобы она пошла на корпоратив без его согласия.

«Жена, ссора и корпоратив — это всё домыслы средств массовой информации», — говорят в пресс-службе.

В СУ СКР по Челябиснкой области пока не дают никаких комментариев.