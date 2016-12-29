Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
"Командир, падаем!": СМИ изучили переговоры пилотов Ту-154
В Одессе вывесили оскорбительные плакаты с лозунгами о Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Будущие звезды и молодожены: истории погибших в Сочи артистов
Летчик-испытатель о причинах крушения Ту-154
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
8«Большой мир льда и снега»
11:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

В МЧС не подтверждают причину самоубийства челябинского коллеги

По информации некоторых СМИ мужчина наложил на себя руки из-за ссоры с супругой.

Коллеги не подтверждают причину самоубийства сотрудника МЧС, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Челябинске 32-летний спасатель МЧС покончил с собой. Происшествие случилось в квартире в Курчатовском районе.

Погибший работал командиром отделения 7 ПСЧ 3 ОФПС. Коллеги характеризуют его ответственным, доброжелательным, спокойным и выдержанным человеком.

По версии некоторых СМИ, мужчина наложил на себя руки из-за ссоры с женой — якобы она пошла на корпоратив без его согласия.

«Жена, ссора и корпоратив — это всё домыслы средств массовой информации», — говорят в пресс-службе.

В СУ СКР по Челябиснкой области пока не дают никаких комментариев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Минтранс признал факт нештатной работы техники Ту-154
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против России
СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния
Суд арестовал главу управляющей компании порта Усть-Луга
Топилин рассказал о налоговых каникулах для самозанятых граждан
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Дутерте заявил, что однажды выбросил человека из вертолета
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
2017 год наступит позднее 2016 год задержится с нами немного дольше обыкновенного. Для того, чтобы время, по которому живет человек (UTC), соответствовало длине светового дня (UT1), их необходимо синхронизировать
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Герцогиня Кэтрин с семейством съезжает из королевского поместья Супруга принца Уильяма с детьми перебирается в Лондон.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь