Объявленный в розыск убийца из Казахстана изнасиловал в Омске девушку

Ночью в среду, 29 декабря, в полицию позвонил супруг 22-летней жительницы Ленинского округа. Молодой человек сообщил, что его супругу изнасиловал сосед.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Напуганная девушка рассказала им, что вечером у неё кончились сигареты. Омичка поднялась к соседке с верхнего этажа: та могла поделиться сигаретой. Но дверь никто не открыл. Тут из соседней квартиры выглянул мужчина. Узнав от омички, что ей нужно, он предложил зайти к нему за «куревом».

Екатерина Кузьмина, старший следователь следственного отдела по Ленинскому округу СУ СКР по Омской области:

— Девушка ждала на пороге, пока мужчина якобы ходил за сигаретами в комнату. Вернувшись, сосед дёрнул потерпевшую вглубь квартиры и, угрожая убийством, изнасиловал. Пока он одевался, омичке удалось убежать в свою квартиру, где она обо всём рассказала мужу.

Супруг позвонил в полицию и кинулся было разбираться с насильником, но прибывшие оперативники и следователи удержали его от самосуда. Сосед не успел сбежать. Его задержали.

Выяснилось, что сосед с верхнего этажа не так прост. Мужчина оказался 36-летним гражданином Казахстана. У себя на родине он совершил убийство. Его посадили в колонию, но недавно освободили условно-досрочно. Осуждённому полагалось до конца срока находиться под наблюдением. Однако он уехал в неизвестном направлении. Правоохранительные органы Казахстана обвинили гражданина в розыск. Между тем мужчина тайно выехал за границу — в Омск. В нашем городе он жил нелегально.

В отношении казахстанца возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование с угрозой убийством». Иностранцу грозит по российским законам до 10 лет лишения свободы.