Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России запретят выписывать детей из квартир
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Умер известный советский и российский актер
Эксперты заявили о новой версии гибели Ту-154, послушав пилотов
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ»
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
8«Большой мир льда и снега»
11:51 (мск), источник: Om1.ru

Объявленный в розыск убийца из Казахстана изнасиловал в Омске девушку

Мужчина нелегально поселился в одном из домов Ленинского округа и затащил в свою квартиру соседку.

Ночью в среду, 29 декабря, в полицию позвонил супруг 22-летней жительницы Ленинского округа. Молодой человек сообщил, что его супругу изнасиловал сосед.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Напуганная девушка рассказала им, что вечером у неё кончились сигареты. Омичка поднялась к соседке с верхнего этажа: та могла поделиться сигаретой. Но дверь никто не открыл. Тут из соседней квартиры выглянул мужчина. Узнав от омички, что ей нужно, он предложил зайти к нему за «куревом».

Екатерина Кузьмина, старший следователь следственного отдела по Ленинскому округу СУ СКР по Омской области:

 — Девушка ждала на пороге, пока мужчина якобы ходил за сигаретами в комнату. Вернувшись, сосед дёрнул потерпевшую вглубь квартиры и, угрожая убийством, изнасиловал. Пока он одевался, омичке удалось убежать в свою квартиру, где она обо всём рассказала мужу.

Супруг позвонил в полицию и кинулся было разбираться с насильником, но прибывшие оперативники и следователи удержали его от самосуда. Сосед не успел сбежать. Его задержали.

Выяснилось, что сосед с верхнего этажа не так прост. Мужчина оказался 36-летним гражданином Казахстана. У себя на родине он совершил убийство. Его посадили в колонию, но недавно освободили условно-досрочно. Осуждённому полагалось до конца срока находиться под наблюдением. Однако он уехал в неизвестном направлении. Правоохранительные органы Казахстана обвинили гражданина в розыск. Между тем мужчина тайно выехал за границу — в Омск. В нашем городе он жил нелегально.

В отношении казахстанца возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование с угрозой убийством». Иностранцу грозит по российским законам до 10 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На аукционе продали люксовую гостиницу «Сбербанка» в центре Омска
Минтранс признал факт нештатной работы техники Ту-154
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против России
СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния
Суд арестовал главу управляющей компании порта Усть-Луга
Топилин рассказал о налоговых каникулах для самозанятых граждан
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Дутерте заявил, что однажды выбросил человека из вертолета
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
2017 год наступит позднее 2016 год задержится с нами немного дольше обыкновенного. Для того, чтобы время, по которому живет человек (UTC), соответствовало длине светового дня (UT1), их необходимо синхронизировать
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Герцогиня Кэтрин с семейством съезжает из королевского поместья Супруга принца Уильяма с детьми перебирается в Лондон.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь