ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев двух ДТП
ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев двух ДТП, при которых пострадали пешеходы, сообщает
ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев двух ДТП, при которых пострадали пешеходы, сообщает
27 декабря в 14.53 напротив дома № 21 по ул. Бутлерова на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил 26-летнюю девушку. Затем нарушитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая отделалась ушибами.
28 декабря в 23.00 напротив дома № 8 по ул. Яхина сбили 38-летнего жителя Бавлы, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавший с закрытым переломом левой ноги госпитализирован в больницу.
Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев данных происшествий по тел. 5−333−848.