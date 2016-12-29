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12:50 (мск), источник: АиФ Казань

ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев двух ДТП

ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев двух ДТП, при которых пострадали пешеходы, сообщает пресс-служба ведомства.

27 декабря в 14.53 напротив дома № 21 по ул. Бутлерова на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил 26-летнюю девушку. Затем нарушитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая отделалась ушибами.

28 декабря в 23.00 напротив дома № 8 по ул. Яхина сбили 38-летнего жителя Бавлы, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавший с закрытым переломом левой ноги госпитализирован в больницу.

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев данных происшествий по тел. 5−333−848.

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