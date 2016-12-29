Суд вынесет приговор нижегородке за сожжение сожителя
По версии следствия, обвиняемая подожгла матрац, на котором спал ее сожитель.
По версии следствия, обвиняемая подожгла матрац, на котором спал ее сожитель.
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летней женщины, обвиняемой в жестоком убийстве сожителя в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.
Тело мужчины обнаружено в заброшенном гараже на улице Ивлиева. По версии следствия, женщина дождалась, пока нетрезвый сожитель уснет и облила бензином его матрац. Остатки горючего она вылила у входа в гараж и подожгла. Когда строение загорелось, женщина убежала.
Обвиняемая на допросе сообщила, что 10 октября сожитель сильно избил ее палкой, и она решила ему отомстить. При этом женщина свою вину отрицает, утверждая, что убивать мужчину не хотела.