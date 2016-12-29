Суд вынесет приговор нижегородке за сожжение сожителя

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летней женщины, обвиняемой в жестоком убийстве сожителя в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Тело мужчины обнаружено в заброшенном гараже на улице Ивлиева. По версии следствия, женщина дождалась, пока нетрезвый сожитель уснет и облила бензином его матрац. Остатки горючего она вылила у входа в гараж и подожгла. Когда строение загорелось, женщина убежала.

Обвиняемая на допросе сообщила, что 10 октября сожитель сильно избил ее палкой, и она решила ему отомстить. При этом женщина свою вину отрицает, утверждая, что убивать мужчину не хотела.