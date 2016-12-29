Трое армянских военнослужащих погибли в бою на границе с Азербайджаном

Ранее он написал на своей странице в соцсети, что «рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения».

По его словам, с азербайджанской стороны также есть потери. «Тело одного погибшего азербайджанского военнослужащего находится на армянской стороне», — сказал Ованнисян.

«ВС Армении вступили в бой с противником. Ведется огонь из снайперских винтовок и гранатометов, он продолжается и сейчас. ВС Армении полностью контролируют ситуацию, пресекая посягательства противника», — отметил Ованннисян.

Между тем в Минобороны Азербайджана заявили, что «формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз». По данным ведомства, обстрел велся как с территории самой Армении, так и с «оккупированных земель Азербайджана».

Карабахский конфликт

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта на предмет соблюдения сторонами конфликта условий перемирия.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения. 5 апреля в Баку и столице НКР Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. С тех пор стороны практически ежедневно обмениваются обвинениями в нарушениях перемирия.