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13:39 (мск), источник: Интерфакс

Россельхознадзор нашел опасные вещества в меде в магазине Metro в Москве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило опасные вещества в меде при проверке торгового центра Metro Cash & Carry (ООО «Метро Кэш энд Керри») в Москве.

Источник: РИА "Новости"

По результатам лабораторных исследований меда «Натурального цветочного алтайского Fine life» производства ООО «Медовый дом» (Новгородская область) установлено несоответствие продукции требованиям техрегламента «О безопасности пищевой продукции», говорится в сообщении Россельхознадзора.

В меде были обнаружены метаболиты нитрофуранов, которые нарушают водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию, подавляют активность ферментов. Опасный мед в основном собран пчелами в Ставропольском крае, Саратовской, Самарской, Ростовской области и других регионах, где мед собирается с посевных культур — гречихи, подсолнуха, рапса, уточнила ветслужба.

Информация о выявленных нарушениях была направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям для принятия мер в рамках действующего законодательства.

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