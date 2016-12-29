Россельхознадзор нашел опасные вещества в меде в магазине Metro в Москве

По результатам лабораторных исследований меда «Натурального цветочного алтайского Fine life» производства ООО «Медовый дом» (Новгородская область) установлено несоответствие продукции требованиям техрегламента «О безопасности пищевой продукции», говорится в сообщении Россельхознадзора.

В меде были обнаружены метаболиты нитрофуранов, которые нарушают водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию, подавляют активность ферментов. Опасный мед в основном собран пчелами в Ставропольском крае, Саратовской, Самарской, Ростовской области и других регионах, где мед собирается с посевных культур — гречихи, подсолнуха, рапса, уточнила ветслужба.

Информация о выявленных нарушениях была направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям для принятия мер в рамках действующего законодательства.