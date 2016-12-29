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12:04 (мск), источник: Newslab.ru

Норильчанин осужден условно за мошенничество с главной городской ёлкой

Он существенно завысил стоимость выполнения работ, предоставив заказчику ложные отчетные документы. Таким образом подрядчик похитил около 2 млн рублей.

Норильский предприниматель получил 4 года условного срока за мошенничество при поставке главной городской ёлки.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по городу Норильску установлено, что злоумышленник заключил контракт на закупку и доставку в город новогодней ели. Однако существенно завысил стоимость выполнения работ, предоставив заказчику ложные отчетные документы. Таким образом подрядчик похитил около 2 млн рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель компании приобрел 20-метровую альпийскую ель за 1,319 млн рублей, организовал ее доставку в Норильск за 114,37 тыс. рублей, а также приобрел в Норильске у другого предпринимателя светодиодную гирлянду для елки. Однако счет он выставил совсем на другие суммы — за ель 2,448 млн рублей, за ее доставку 459,539 тыс рублей, а также добавил 337,566 тыс рублей за доставку гирлянды. В отношении ранее судимого предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

В итоге судом мужчина был приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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