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11:55 (мск), источник: Nakanune.ru

«Услышал голос демона»: уралец сжег три автомобиля и написал угрозы в подъездах

В уральском городе Верхняя Пышма задержали поджигателя автомобилей во дворе дома на улице Кривоусова. Выяснилось, что ему приказали сделать это «демоны».

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в ходе проверки было установлено, что молодой человек 1995 года рождения облил стоявшие во дворе автомобили специально купленным на заправке бензином и поджег. Загорелись «Хенде Солярис», «Киа Саранто» и «Тойота Королла». После этого пироман прошелся по подъездам дома № 24 улицы Орджоникидзе и баллончиком нанес на стены угрожавшие жильцам надписи. Задержали его местные жители, после чего передали стражам порядка.

«Как пояснил полицейским сам злоумышленник, на такой поступок его подтолкнул “голос демона”. После опроса неработающего мужчину, состоящего, со слов отца, на медицинском учете, доставили в специализированную клинику», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Управляющая компания по просьбе полиции сегодня уберет все имеющиеся в доме надписи.

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