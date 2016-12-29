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13:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб, два пострадали в ДТП в Чертковском районе

Один человек погиб, два пострадали в результате ДТП в Чертковском районе Ростовской области 29 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Источник: Аргументы и факты

ДТП произошло около 10.20 на 16-м километре дороги М-4 «Дон» — п. Чертково.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся «Ладой Приорой».

В результате столкновения водитель «девяносто девятой» от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое пассажиров «Приоры» с травмами и доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

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