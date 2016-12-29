Один человек погиб, два пострадали в ДТП в Чертковском районе
Один человек погиб, два пострадали в результате ДТП в Чертковском районе Ростовской области 29 декабря, сообщает
Один человек погиб, два пострадали в результате ДТП в Чертковском районе Ростовской области 29 декабря, сообщает
ДТП произошло около 10.20 на 16-м километре дороги М-4 «Дон» — п. Чертково.
По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся «Ладой Приорой».
В результате столкновения водитель «девяносто девятой» от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое пассажиров «Приоры» с травмами и доставлены в больницу.
По факту аварии проводится проверка.