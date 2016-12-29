Молодая пара доставлена в больницу с места ДТП в Краснодарском крае

По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, 28 декабря в 18.50 на автодороге «поселок Мостовской — станица Хамкетинская» 21-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ 21074, значительно превысил скорость. Машина вылетела с дороги и опрокинулась.

В результате происшествия водитель и его 16-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.