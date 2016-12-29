Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Армения сообщила о гибели военных в бою на границе
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как отмечали Новый год в СССР
6-летняя американка накупила себе подарков, «обманув» мамин айфон
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
13:32 (мск), источник: Югополис

Молодая пара доставлена в больницу с места ДТП в Краснодарском крае

Авария произошла 28 декабря в Мостовском районе.

По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, 28 декабря в 18.50 на автодороге «поселок Мостовской — станица Хамкетинская» 21-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ 21074, значительно превысил скорость. Машина вылетела с дороги и опрокинулась.

В результате происшествия водитель и его 16-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Комиссия назвала техническую неисправность причиной катастрофы Ту-154
Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии
Минтранс признал факт нештатной работы техники Ту-154
ФСБ заявила о задержании в Дагестане готовивших теракты боевиков
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Дутерте заявил, что однажды выбросил человека из вертолета
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Пинк родила сына Американская певица и актриса Алиша Мур, известная под псевдонимом Пинк, стала дважды мамой, родив своей пятилетней дочке Уиллоу братика.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь