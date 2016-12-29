Под Волгоградом задержали мошенницу, похитившую у пенсионерки 35 тысяч рублей

Еще в мае в дом к 91-летней бабушке незнакомка проникла под видом продавца медоборудования. Она рассказала хозяйке дома о невероятных аппаратах, которые исцеляют все болезни. При приобретении мошенница пообещала скидку. Пенсионерка пригласила «продавца» войти. Мошенница заговорила женщину и отослала в другую комнату, а сама за это время обшарила полки и шкафы и похитила 35 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали безработную 29-летнюю жительницу Волгограда. Она созналась в содеянном. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.