Пенсионерка и ее трехлетняя внучка обгорели при розжиге плиты в Дрогичинском районе

Происшествие случилось в деревне Попина в кирпичном доме. 67-летняя женщина разжигала газовую плиту. Вспыхнула газовоздушная смесь, в результате чего пострадали хозяйка дома и ее трехлетняя внучка. Пенсионерка вынесла девочку на улицу и позвонила в скорую помощь. Девочку направили в реанимацию Дрогичинской ЦРБ с ожогами I и II степени обеих кистей рук, лица, 12% тела. Бабушка оказалась в терапевтическом отделении лечебного учреждения. Она получила термический ожог лба I степени, 2% тела, ингаляционный ожог.

Пожар ничего не оставил от кровли дома, повредил перекрытие и имущество. Причина возгорания определяется. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Подготовила Алина Янчур.