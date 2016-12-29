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12:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дебаркадер на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде пострадал в результате пожара 28 декабря

Нижний Новгород. 29 декабря. НТА-Приволжье — Дебаркадер на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде пострадал в результате пожара 28 декабря.

Источник: НТА-Приволжье

По данным регионального управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 28 декабря около трех часов дня. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение строения на площади 40 кв. метров. На тяжесть развития пожара и его последствия повлияло позднее обнаружение возгорания и сообщение о пожаре (дебаркадер не эксплуатируется в зимнее время). Кроме того, тушение производилось методом подвоза воды от пожарного гидранта из п. Красная Слобода, расположенного на расстоянии 1500 метров от места вызова.

За считанные минуты пожар удалось локализовать и не допустить его дальнейшего распространения. Пожарные полностью справились с огнём за 16 минут.

К счастью, никто не пострадал. Обгорела лишь внутренняя отделка помещения, частично пострадало имущество. Общая площадь пожара составила 40 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий от ГУ МЧС России по Нижегородской области было задействовано 44 человека личного состава и 12 единиц техники.

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