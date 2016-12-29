Директора компании в Новосибирске будут судить за невыплату налогов на 68 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. СК РФ по Новосибирской области направил для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении генерального директора компании «Сибирский завод ЖБИ», обвиняемого в уклонении налогов на сумму 68 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.

«По версии следствия, в 2012—2014 годах генеральный директор ООО “Сибирский завод ЖБИ”, осуществляющего предпринимательскую деятельность по производству изделий из бетона, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, вел учет расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка», — говорится в сообщении.

Чтобы снизить налоговую базу, подозреваемый создавал видимость убыточной деятельности — включал в цепочку сделок по поставке товаров покупателю дополнительные юридические лица, которые в сделках не участвовали. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.