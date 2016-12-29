Директора компании в Новосибирске будут судить за невыплату налогов на 68 млн рублей
По версии следствия, чтобы снизить налоговую базу, гендиректор «Сибирского завода ЖБИ» создавал видимость убыточной деятельности.
По версии следствия, чтобы снизить налоговую базу, гендиректор «Сибирского завода ЖБИ» создавал видимость убыточной деятельности.
НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. СК РФ по Новосибирской области направил для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении генерального директора компании «Сибирский завод ЖБИ», обвиняемого в уклонении налогов на сумму 68 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.
«По версии следствия, в 2012—2014 годах генеральный директор ООО “Сибирский завод ЖБИ”, осуществляющего предпринимательскую деятельность по производству изделий из бетона, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, вел учет расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка», — говорится в сообщении.
Чтобы снизить налоговую базу, подозреваемый создавал видимость убыточной деятельности — включал в цепочку сделок по поставке товаров покупателю дополнительные юридические лица, которые в сделках не участвовали. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.