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12:32 (мск), источник: Nakanune.ru

На Уралмаше в Екатеринбурге двое мужчин скончались после распития «фунфыриков» с антисептическим раствором

Полицейские Екатеринбурга совместно с коллегами из регионального СК проводят проверку по факту смерти двух мужчин в квартире на улице Калинина в микрорайоне Уралмаш.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, их тела без признаков криминала были обнаружены вечером 28 декабря. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 15, начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Игорь Трифонов, представители следственного комитета и прокуратуры.

«Сообщение в дежурную часть территориального ОВД по данному факту поступило от врачей скорой помощи в 21.40 по местному времени. Сыщики установили, что жилье по указанному адресу снимал 34-летний гражданин Абросимов, зарегистрированный в Ачитском районе Свердловской области. В тот день к нему в гости пришли два знакомых — 35-летний гражданин Хасанов из Ирбита и 31-летний гражданин Негарев из областного центра. С собой они принесли несколько так называемых “фунфыриков” объемом 0,25 литра с антисептическим раствором, изготовленным на одном из предприятий Рязанской области, которые они стали распивать. После этого все легли спать. Через некоторое время хозяин квартиры проснулся и обнаружил своих знакомых без признаков жизни. При осмотре помещения, где случилось ЧП, полицейские обнаружили и изъяли девять флаконов из-под спиртосодержащей жидкости. Кроме того, там же сыщики нашли вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим, именно по этой причине на данном этапе утверждать, что потерпевшие скончались от отравления антисептиком, преждевременно. Ответ на этот вопрос даст только заключение судебно-медицинской экспертизы», — рассказал полковник Горелых.

Собранные материалы по факту смерти двух мужчин органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, назначен и проводится целый комплекс исследований — как относительно бутыльков из-под спиртосодержащего антисептического средства, так и вещества растительного происхождения. Кроме того, тела умерших мужчин направлены для проведения судебного медицинского исследования в целях установления давности и точной причины смерти.

На состоявшемся сегодня областном селекторном совещании врио начальника регионального полицейского главка генерал-майор Петр Кривегин дал указание руководителям всех без исключения территориальных ОВД во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора, общественности и иными заинтересованными ведомствами в ежедневном режиме до особого указания проводить оперативные мероприятия на подведомственной территории по выявлению точек сбыта всевозможных суррогатов. Поставлена задача максимально активизировать работу в этом направлении, в том числе, участковым уполномоченным и сыщикам подразделений по борьбе с экономической преступностью.

Как добавил Валерий Горелых, с начала 2016 года в Свердловской области возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1 тыс. 200 проверок, изъято свыше 100 тыс. литров суррогата, к административной ответственности привлечено более 700 человек, ликвидированы 10 оптовых складов, прекращена деятельность шести минизаводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта: по одному в Заречном, Верхней Пышме, Тавде и три в Екатеринбурге. С учетом грядущих многодневных праздничных выходных, темпы работы сыщиков в данном направлении снижаться не будут.

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