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15:17 (мск), источник: Новая Кубань

Бездомная замерзла насмерть возле новороссийского храма

Краснодар. 29 дек. — Новая Кубань. Не подающая признаков жизни лежала на ул. Пионерской не далеко от церкви в Новороссийске.

Её обнаружили прохожие в районе 7:45 утра.

Прибывшие по вызову правоохранители предположили, что она замерзла. В ходе осмотра на теле женщины не нашли следов насилия. Личность покойной не установлена.

По внешним данным женщине около 50−55 лет. Очевидцы сообщили, что, она была бездомной и часто просила милостыню у прихожан местного храма.

По данным СО по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю, причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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