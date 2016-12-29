Бездомная замерзла насмерть возле новороссийского храма
Краснодар. 29 дек. — Новая Кубань. Не подающая признаков жизни лежала на ул. Пионерской не далеко от церкви в Новороссийске.
Краснодар. 29 дек. — Новая Кубань. Не подающая признаков жизни лежала на ул. Пионерской не далеко от церкви в Новороссийске.
Её обнаружили прохожие в районе 7:45 утра.
Прибывшие по вызову правоохранители предположили, что она замерзла. В ходе осмотра на теле женщины не нашли следов насилия. Личность покойной не установлена.
По внешним данным женщине около 50−55 лет. Очевидцы сообщили, что, она была бездомной и часто просила милостыню у прихожан местного храма.
По данным СО по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю, причину смерти установят в ходе