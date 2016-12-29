Бездомная замерзла насмерть возле новороссийского храма

Её обнаружили прохожие в районе 7:45 утра.

Прибывшие по вызову правоохранители предположили, что она замерзла. В ходе осмотра на теле женщины не нашли следов насилия. Личность покойной не установлена.

По внешним данным женщине около 50−55 лет. Очевидцы сообщили, что, она была бездомной и часто просила милостыню у прихожан местного храма.