У экспертов появилась еще одна версия крушения Ту-154

Крушение лайнера могло произойти из-за несинхронной уборки закрылков. Возникшая разница в подъемной силе крыльев могла привести к катастрофе, высказывают мнение некоторые эксперты.
Но заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в интервью РБК с данной версией не согласен. «В системе управления закрылками предусмотрен механизм синхронизации их движения. Если бы закрылки стали двигаться несинхронно, то сработала бы автоматика, которая прекратила бы их выпуск или уборку», — подчеркнул он в интервью РБК.
Заболотский уверен, что катастрофа Ту-154 могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах. Он пояснил, что для определения этих параметров на Ту-154 установлена система воздушных сигналов СВС-72. Она состоит из приемников динамического и статического давления. Если в ее работе случился сбой, то пилоты не могли адекватно оценивать скоростные характеристики своего самолета.