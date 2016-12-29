У экспертов появилась еще одна версия крушения Ту-154

Крушение лайнера могло произойти из-за несинхронной уборки закрылков. Возникшая разница в подъемной силе крыльев могла привести к катастрофе, высказывают мнение некоторые эксперты.

Но заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в интервью РБК с данной версией не согласен. «В системе управления закрылками предусмотрен механизм синхронизации их движения. Если бы закрылки стали двигаться несинхронно, то сработала бы автоматика, которая прекратила бы их выпуск или уборку», — подчеркнул он в интервью РБК.