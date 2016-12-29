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15:16 (мск), источник: Вести Сочи

У экспертов появилась еще одна версия крушения Ту-154

Ранее в СМИ была опубликована расшифровка последних переговоров летчиков перед падением Ту-154, в которой говорилось о неполадках с закрылками. Но нельзя исключать и вариант, что катастрофа самолета под Сочи могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах.

Источник: Вести Сочи

Крушение лайнера могло произойти из-за несинхронной уборки закрылков. Возникшая разница в подъемной силе крыльев могла привести к катастрофе, высказывают мнение некоторые эксперты.

Но заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в интервью РБК с данной версией не согласен. «В системе управления закрылками предусмотрен механизм синхронизации их движения. Если бы закрылки стали двигаться несинхронно, то сработала бы автоматика, которая прекратила бы их выпуск или уборку», — подчеркнул он в интервью РБК.

Заболотский уверен, что катастрофа Ту-154 могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах. Он пояснил, что для определения этих параметров на Ту-154 установлена система воздушных сигналов СВС-72. Она состоит из приемников динамического и статического давления. Если в ее работе случился сбой, то пилоты не могли адекватно оценивать скоростные характеристики своего самолета.

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