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12:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция ищет очевидцев стрельбы на улице Петухова в Новосибирске

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, добавили в МВД.

Полиция ищет очевидцев стрельбы на улице Петухова в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

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Напомним, накануне днем горожане сообщили о перестрелке на улице Петухова. На место отправились сотрудники полиции.

Сегодня возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия). Проводится расследование.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, ГУ МВД России по Новосибирской области просит очевидцев данного преступления обратиться в управление уголовного розыска телефонам: 232−28−68, 232−28−61, или в отдел полиции № 8 “Кировский” УМВД России по городу Новосибирску по телефону 232−16−02», — рассказали полицейские.

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