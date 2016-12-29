Полиция ищет очевидцев стрельбы на улице Петухова в Новосибирске
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, добавили в МВД.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, добавили в МВД.
Полиция ищет очевидцев стрельбы на улице Петухова в Новосибирске, об этом сообщает
Напомним, накануне днем горожане сообщили о перестрелке на улице Петухова. На место отправились сотрудники полиции.
Сегодня возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия). Проводится расследование.
«С целью установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, ГУ МВД России по Новосибирской области просит очевидцев данного преступления обратиться в управление уголовного розыска телефонам: 232−28−68, 232−28−61, или в отдел полиции № 8 “Кировский” УМВД России по городу Новосибирску по телефону 232−16−02», — рассказали полицейские.
Конфиденциальность гарантируется.