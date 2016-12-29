Бывшего сотрудника полиции накажут за эксплуатацию арестованного

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Отдела МВД России Купинского района начальника полиции. Мужчину обвиняют в совершении двух преступлений, по превышению должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный Комитет России по Новосибирской области.

В июне и июле 2016 года экс-заместитель начальника для стройки на своей земле в городе Купино поручил выпустить одного из заключенных из ИВС, чтобы тот работал на участке обвиняемого.

Бывшему полицейскому за это грозит до 4 лет лишения свободы.