Кубанский должник покусал судебного пристава

В соответствии с производством с кубанца должны были взыскать 30 тыс. рублей. Однако мужчина настойчиво уклонялся от уплаты долга. Сотрудник службы наказал его новым протоколом по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Житель Курганинска высказал свое недовольство в форме нецензурной брани, хлопнул дверью и ушел.

Судебный пристав зря догонял мужчину. В процессе задержания агрессор накинулся на него с кулаками и укусил.

Теперь должник в довесок к штрафу стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти (не опасного для жизни или здоровья).