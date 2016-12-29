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13:47 (мск), источник: Новая Кубань

Кубанский должник покусал судебного пристава

Краснодар. 29 дек. — Новая Кубань. Пьяный житель Курганинска агрессивно побеседовал с судебным приставом-исполнителем.

В соответствии с производством с кубанца должны были взыскать 30 тыс. рублей. Однако мужчина настойчиво уклонялся от уплаты долга. Сотрудник службы наказал его новым протоколом по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Житель Курганинска высказал свое недовольство в форме нецензурной брани, хлопнул дверью и ушел.

Судебный пристав зря догонял мужчину. В процессе задержания агрессор накинулся на него с кулаками и укусил.

Теперь должник в довесок к штрафу стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти (не опасного для жизни или здоровья).

По данным пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краю, ведется расследование обстоятельств.

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