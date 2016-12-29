Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154

«Очевидно, что (перед крушением — ИФ) была нештатная работа техники (самолета — ИФ). Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», — сказал министр.

Он подчеркнул, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. Пока на первый план выходят работы по процедуре опознания тел погибших.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны РФ нашими медиками уже взяты у всех родственников погибших необходимые биологические материалы», — сказал Соколов. По его словам, «эта экспертиза уже началась».

Глава Минтранса особо отметил, что, несмотря на появляющуюся в СМИ информацию о причинах катастрофы Ту-154, «окончательные выводы должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз».

«На данный момент, что касается конструктивных частей элементов самолета — двигателей, шасси, других агрегатов — в основном они получены, и происходит их выкладка на берегу», — сказал Соколов.

Человеческий и технический факторы