Два парома столкнулись на Керченской переправе
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Два парома столкнулись в порту «Кавказ» Керченской переправы в четверг утром, пострадавших в результате инцидента нет, сообщила
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Два парома столкнулись в порту «Кавказ» Керченской переправы в четверг утром, пострадавших в результате инцидента нет, сообщила
«В порту «Кавказ» железнодорожный паром «Анненков», выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом «Елена», — говорится в ее сообщении.
Паром «Елена» получил незначительные повреждения, отмечает оператор.
Пассажиропоток на переправе, которая наряду с аэропортом «Симферополь» является основной транспортной артерией на Крымский полуостров, вырос за 11 месяцев этого года на треть — до 6 млн человек.