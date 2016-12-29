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15:07 (мск), источник: Интерфакс

Два парома столкнулись на Керченской переправе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Два парома столкнулись в порту «Кавказ» Керченской переправы в четверг утром, пострадавших в результате инцидента нет, сообщила пресс-служба «Морской дирекции» — компании-оператора переправы.

«В порту «Кавказ» железнодорожный паром «Анненков», выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом «Елена», — говорится в ее сообщении.

Паром «Елена» получил незначительные повреждения, отмечает оператор.

Пассажиропоток на переправе, которая наряду с аэропортом «Симферополь» является основной транспортной артерией на Крымский полуостров, вырос за 11 месяцев этого года на треть — до 6 млн человек.

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