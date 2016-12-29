СМИ: в деле об убийстве посла в Анкаре фигурирует гражданка России

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма», убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.

По данным источника газеты в правоохранительных органах, следствие выявило связь убийцы российского посла с гражданкой России, проживающей в настоящее время в Москве. Было установлено, что некоторое время Алтынташ имел с ней отношения в Анкаре. Она уехала в Москву до покушения на Карлова. По данным источника издания, российские следственные органы нашли женщину и вызвали ее на допрос, на котором она подтвердила, что некоторое время поддерживала отношения с Алтынташем.