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13:48 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в деле об убийстве посла в Анкаре фигурирует гражданка России

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Гражданка России, которая является подругой Мевлюта Алтынташа, убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова, допрошена в Москве в рамках расследования убийства, сообщает газета Hurriyet.

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Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма», убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.

По данным источника газеты в правоохранительных органах, следствие выявило связь убийцы российского посла с гражданкой России, проживающей в настоящее время в Москве. Было установлено, что некоторое время Алтынташ имел с ней отношения в Анкаре. Она уехала в Москву до покушения на Карлова. По данным источника издания, российские следственные органы нашли женщину и вызвали ее на допрос, на котором она подтвердила, что некоторое время поддерживала отношения с Алтынташем.

Комментарии
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Ольга Лысенко
Если Мевлют питал сильные чувства к этой девушке россиянке, но не получил того же с ее стороны, то могло это послужить толчком к расстрелу посла?
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Игорь Афанасьев
Вот турецкий коврик...
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