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15:32 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Троллейбус протаранил маршрутку в Ворошиловском районе Волгограда

29 декабря в первой половине дня у ТЦ «Ворошиловский» в Волгограде маршрутное такси столкнулось с троллейбусом.

Как сообщают очевидцы, троллейбус «протаранил маршрутку № 260. Троллейбус без пассажиров на обкатке». Водитель маршрутки, по словам других водителей, совершил резкий маневр перед троллейбусом. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

Стоит отметить, что согласно статистике, в декабре произошло четыре аварии с участием микроавтобусов, маршрутных такси. В начале зимы маршрутка № 29 столкнулась с автобусом № 77, в аварии пострадали три человека. 3 декабря маршрутка врезалась в столб, шесть человек попали в больницу. 22 декабря маршрутное такси сбило пожилую женщину. 26 декабря микроавтобус врезался в троллейбус, в аварии пострадала женщина.

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