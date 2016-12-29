Минтранс: уже можно определить причины катастрофы Ту-154

Однако поднято многое, что позволяет определить причины катастрофы, отметил Соколов, добавив, что они будут названы уже в январе 2017 года.

Сейчас идет идентификация останков погибших с помощью генетических экспертиз. Взяты биологические материалы от всех родственников погибших и в течение 4 недель все процедуры по опознанию будут проведены. Поднято 19 тел и 220 фрагментов тел.

Выплаты родственникам уже начались 28 декабря, напомнил Соколов. Они будут продолжаться в ряде отделений банков в Москве, отметил Соколов. Сбербанк принял решение о списании кредитов и всех долгов погибших, добавил он.

Министр попросил СМИ до официального оглашения причин катастрофы, воздерживаться от распространения информации из неофициальных источников о катастрофе.