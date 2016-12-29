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13:12 (мск), источник: "Российская газета"

Минтранс: уже можно определить причины катастрофы Ту-154

Завершена основная активная стадия поисково-спасательной операции в Черном море по поднятию Ту-154 и тел погибших в авиакатасрофе, отметил глава правительственной комиссии, министр транспорта Максим Соколов. Но поиски продолжатся.

Источник: РИА "Новости"

Однако поднято многое, что позволяет определить причины катастрофы, отметил Соколов, добавив, что они будут названы уже в январе 2017 года.

Сейчас идет идентификация останков погибших с помощью генетических экспертиз. Взяты биологические материалы от всех родственников погибших и в течение 4 недель все процедуры по опознанию будут проведены. Поднято 19 тел и 220 фрагментов тел.

Выплаты родственникам уже начались 28 декабря, напомнил Соколов. Они будут продолжаться в ряде отделений банков в Москве, отметил Соколов. Сбербанк принял решение о списании кредитов и всех долгов погибших, добавил он.

Министр попросил СМИ до официального оглашения причин катастрофы, воздерживаться от распространения информации из неофициальных источников о катастрофе.

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