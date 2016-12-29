В Кунгуре пойман грабитель бабушек

Сначала в полицию обратилась 77-летняя жительница Кунгура, инвалид второй группы. Когда она возвращалась домой из поликлиники, сзади неожиданно подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились телефон, деньги и лекарства. Нападавшему удалось скрыться. Через несколько дней в вечернее время в отношении 60-летней женщины был совершён аналогичный грабёж. По фактам хищений возбудили уголовные дела.



По подозрению в совершении нападений на старушек был задержан неоднократно судимый 26-летний уроженец города Чусовой.