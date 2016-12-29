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13:25 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгуре пойман грабитель бабушек

Жертвами преступника стали 77-летняя 60-летняя женщины. У обеих злоумышленник отнял сумки и скрылся.

Сначала в полицию обратилась 77-летняя жительница Кунгура, инвалид второй группы. Когда она возвращалась домой из поликлиники, сзади неожиданно подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились телефон, деньги и лекарства. Нападавшему удалось скрыться. Через несколько дней в вечернее время в отношении 60-летней женщины был совершён аналогичный грабёж. По фактам хищений возбудили уголовные дела.

По подозрению в совершении нападений на старушек был задержан неоднократно судимый 26-летний уроженец города Чусовой.

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