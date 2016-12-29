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14:00 (мск), источник: РИА Новости

Задержанные в Дагестане сторонники ИГ готовили теракты в Москве в праздники

МАХАЧКАЛА, 29 дек — РИА Новости. Задержанные в Дагестане сторонники запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) готовили теракты в Москве в новогодние праздники, работа продолжается, число фигурантов может вырасти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Источник: РИА "Новости"

Ранее ФСБ сообщила, что в Дагестане задержаны семь членов законспирированной группы сторонников ИГ, готовившей теракты в Московском регион. Отмечалось, что боевики готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. Также сообщалось, в ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат, а также компоненты к СВУ.

«В ходе оперативных мероприятий была задержана группа из семи человек. Все они были завербованы ИГИЛ через интернет», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что задержанные планировали совершить ряд террористических актов в столице после Нового года.

«По установленным данным, задержанные готовили теракты в Москве на новогодние праздники. Работа по ним продолжается. Возможно, число задержанных увеличится», — отметил собеседник.

Комментарии
2
Ольга Лысенко
Назначить главой в Дагестан Кадырова Рамзана!
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А Б
Интересно, как это в Сирии может находиться эмиссар ИГ, если МО РФ уже торжественно отрапортовало о завершении военной миссии и разгроме всех боевиков, освобождении от них территории страны?
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